Tetkik Amaçlı Görüntüleme İşlemlerinde Onaylı Randevu Sistemi Nedir ve Ne Zaman Uygulanacak?

Tetkik amaçlı görüntüleme işlemlerinde onaylı randevu sistemi, sağlık hizmetlerinin daha verimli kullanılmasını hedefleyen bir düzenlemedir. Bu sistem, hastaların tetkik randevularına gelmediğinde oluşan boşlukların doldurulması ve diğer hastaların bu imkanlardan yararlanabilmesi için geliştirilmiştir. Ayrıca, hastaların farklı hastanelerde aynı tetkikleri tekrar etmelerini önleyerek kaynak israfını azaltmayı amaçlar. Yeni sistem 24 Haziran Pazartesi günü itibarıyla devreye girecektir.

Tetkik İşlemleri İçin Onaylı Randevu Sistemi Nasıl Çalışacak?

Bu yeni sistem, tetkik işlemleri için randevu alan hastaların, randevu saatine uyacaklarına dair onay vermelerini gerektiriyor. Randevu tarihinden iki gün öncesine kadar saat 20.00’ye kadar onay verilmesi ya da iptal bildirilmesi gerekmektedir. Onay işlemi, "www.mhrs.gov.tr" internet sitesi, mobil uygulama, onay linki içeren SMS ve "Alo 182 Çağrı Merkezi" aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

Onaylanan Randevular İptal Edilebilir mi?

Evet, randevu tarihinden iki gün öncesine kadar saat 20.00’ye kadar iptal işlemleri yapılabilir. İptal işlemleri de "www.mhrs.gov.tr" internet sitesi, mobil uygulama, onay linki içeren SMS ve "Alo 182 Çağrı Merkezi" üzerinden gerçekleştirilebilir.

Onaylanmayan Randevular İçin Ne Olacak?

Randevusunu belirlenen süre içinde onaylamayan hastaların randevuları otomatik olarak iptal edilecektir. Böylece boş kalan randevu saatleri diğer hastaların kullanımına sunulacaktır.

Onaylanan Randevuya Gidilmediğinde Ne Yapılacak?

Onaylanan randevusuna gitmeyen hastalar, aynı tetkik için ancak 15 gün sonra yeni bir randevu alabileceklerdir. Bu uygulama, randevu sisteminin daha etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla getirilmiştir.

Randevusunu Onaylamayan veya İptal Etmeyen Hastalar Hizmet Alabilecek mi?

Randevusunu iki gün öncesine kadar onaylamayan veya iptal etmeyen hastaların randevuları otomatik olarak iptal edilecektir. Ancak bu hastalar, aynı işlem için tekrar randevu talebinde bulunabileceklerdir.

Kimler Onaylı Randevu Sisteminden Muaf Olacak?

Tetkik amaçlı görüntüleme işlemlerinde onaylı randevu sistemi, muayene randevularında olduğu gibi bazı gruplar için istisnalar içerir. 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları, bu sistemden muaf tutulacak ve onaysız olarak her zaman randevu alabileceklerdir.

Yeni Sistemin Amacı Nedir?

Bu düzenleme, hastanelerdeki tetkik amaçlı görüntüleme kapasitesinin daha verimli kullanılmasını, hastaların aynı tetkikleri farklı yerlerde tekrarlamak zorunda kalmalarını önlemeyi ve kaynak israfını minimize etmeyi amaçlar. Ayrıca, randevusuna gelmeyen hastaların yerini diğer hastaların alabilmesini sağlayarak, sağlık hizmetlerine erişim sürecini iyileştirir.