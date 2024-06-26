A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Çekya ile oynadığı mücadeleyi Sakaryalılar, Büyükşehir Belediyesi’nin Millet Bahçesi’ne kurduğu dev ekranda coşku ile izledi.

Almanya’nın ev sahipliği yaptığı EURO 2024 maçları büyük heyecana sahne oluyor. EURO 2024 F Grubu’nun üçüncü ve son maçında Türkiye, Çekya ile karşılaşıyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi milli maç heyecanı öncesinde Adapazarı ilçesinde bulunan Millet Bahçesi’ne dev bir ekran kurdu. Sakaryalı futbolseverler, daha önceki maçlarda olduğu gibi milli takım için yeniden Millet Bahçesi’nde tek yürek oldu. Kırmızı-beyaz formalar ile alanı dolduran ve bayrakları dalgalandıran Sakaryalılar, tezahüratlar eşliğinde coşkulu bir şekilde milli maçı takip etti.

Ayrıca, karşılaşma sırasında vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından çay ve patlamış mısır ikramı da yapıldı.