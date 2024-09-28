Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, orta refüjdeki ağaçları ve reklam panosunu devirerek karşı şeride uçtu. Kaza, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. Kemal Ö. yönetimindeki Bulgaristan plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenden ötürü kontrolden çıkarak refüjü aştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarken, sürücü Kemal Ö. ve yolcu Mustafa P. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti; her iki yaralı da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası olay yeri büyük bir karmaşaya dönerken, karşı şeritten başka bir aracın gelmemesi olası bir faciayı önledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA