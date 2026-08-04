Yangın, Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde faaliyet gösteren bir mobilya mağazasında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, mağazanın dış cephesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni belirlenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.