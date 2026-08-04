Yangın, Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde faaliyet gösteren bir mobilya mağazasında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, mağazanın dış cephesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesi’ne bildirdi.

3F63E38A 1B21 4E83 83F8 96789Ea7C229İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni belirlenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ