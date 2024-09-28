Bilecik’te 2020 yılında başlatılan araştırmalar sonuçsuz kalınca, Bilecik Valisi Şefik Aygöl Osman Gazi’nin evi olduğu kayıtlarda belirtilen alanda incelemelerde bulundu.

2020 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle başlatılan çalışmalar, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nezaretinde ve Bilecik Müze Müdürlüğü kontrolünde Osmanlı Devleti’nin kurulduğu topraklarda, Kurtuluş Savaşı yıllarında Yunan işgalinde yakılarak yok edilen tarihi yerlerin jeoradar ile tespiti için çalışma başlatılmıştı. O dönem çalışmalar sonuçsuz kalınca, Bilecik Valiliği 700 yıllık kültürel miras için düğmeye bastı.

Vali Şefik Aygöl, Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı ve kurul üyeleriyle birlikte Şeyh Edebali Külliyesi’nde Edebali havzasında ve Osman Gazi’nin evi olduğu kayıtlarda belirtilen alanda incelemelerde bulundu.

"Yaptığımız araştırmalar neticesinde Osman Gazi’nin bu alanda bir evi olduğu ortaya çıkmıştır"

Valimiz Aygöl yaptığı konuşmada; “Bu alan sadece bir yapı değil, milletimizin köklerinin, medeniyetimizin temellerinin atıldığı kutsal bir mekândır. Yaptığımız araştırmalar neticesinde Osman Gazi’nin bu alanda bir evi olduğu ortaya çıkmıştır. Mevcut durumda yalnızca bazı kalıntıları vardır ancak kültürel mirasımıza sahip çıkmak adına tarihimize uygun bir şekilde tekrar bazı yapılar inşa etmeyi hedefliyoruz” dedi.