Ataşehir’de süratli ilerleyen kamyonet, park halindeki aracına eşyasını yüklemek isteyen vatandaşa çarptı. Kazanın ardından sürücünün kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 HA 4485 plakalı kamyonet, cadde üzerinde hızla ilerlerken park halindeki aracına eşyasını yüklemek isteyen vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle kafasını kamyonetin dikiz aynasına vuran vatandaş yere düştü. Kazaya karışan kamyonet sürücüsü ise bir müddet duraksadıktan sonra ara sokağa girerek hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar yaralı şahsa müdahale etti. Polis ekipleri kaçan sürücü için çalışması başlattı. Yaralı vatandaş ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan sürücünün kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

“İnsanların toplanmasını görünce ara sokağa girerek kaçtı”

Kazaya tanık olan vatandaş Mustafa Sazar, “Ben burada dururken Ford Transit marka bir araba geldi. Yaralı vatandaş eşyasını arabasına koymak isterken, kamyonet adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düştü. Ben hemen koştum kamyonet sürücüsü önce ara sokağın orada durdu, insanların toplanmasını görünce ara sokağa girerek kaçtı. Daha sonra polis ve ambulans çağırdık, adam bilincini biraz kaybetmişti. Ben hemen buz getirdim sonra ambulans geldi ve götürdüler” dedi.