Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, ulusal ve uluslararası müsabakalarda Bingöl'ü başarıyla temsil eden sporcuları makamında kabul etti.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, bocce dalında ilimizi başarıyla temsil eden sporcuları, Eda Sayak, Musab Burkankulu, Rukiye Varol, Şevval Akçanlı, Medine Kaya, Enes Özek, Sevilay Gezli ve İrem Arin’i makamında ağırladı ve sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.

Vali Usta, sporcuların ülkemizi ve ilimizi ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etmelerinin önemini vurguladı.

Başarılarının sadece kendileri için değil, aynı zamanda milleti ve devleti için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Vali Usta, sporcuların gençler için güzel bir örnek olduğunu belirterek, gençlerin sporla ilgilenmelerini teşvik etmeye devam edeceklerini söyledi.

Kabulde Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu ile Bocce İl Temsilcisi Serkan Varol da hazır bulundu.

Ziyarette Vali Usta, sporculara çeşitli hediyeler takdim etti.