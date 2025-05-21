Bursa’daki tarım alanlarındaki kaçak yapılarla mücadele aralıksız sürüyor.

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Yaylacık Mahallesi’nde tarım arazisi üzerine inşa edilen 1 depo belediye ekipleri tarafından yerle bir edildi. Nilüfer Belediyesi ekipleri tarafından tespit edilerek, yasal prosedürleri tamamlanan ruhsatsız yapılar bir bir yıkılıyor. Çevik kuvvet ve zabıta ekiplerinin güvenlik önlemleri çerçevesinde, Yaylacık Mahallesi’nde bin 500 metrekarelik bir depo tamamen yıkılırken, 280 metrekarelik depo da kullanılamaz hale getirildi.