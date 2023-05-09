Türkiye’nin yerli otomobili Togg Tekirdağ’da vatandaşlar tarafından çok beğenildi. Vatandaşlar araçlar fotoğraf çekilme yarışında girdi.

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg Tarihi Tekirdağ Valiliği önünde halkın ziyaretine açıldı. Valilik önünde yerli otomobili gören vatandaşlar araca ilgi göstererek, telefonla fotoğraf çekilme yarışına girdi.

Vatandaşlar Togg’u yakından görme fırsatı yakalayarak, “Bu aracı yapanlardan Allah razı olsun” dediler.

Aracı yakından inceleyip çok beğenen Hamdi Acar, “Türkiye’nin devrimlerinden bir tanesi. Özlenen arabamız. Çok şükür Tekirdağ’ımıza gelmiş. Kemikli bir araba. Yapanlardan yaptıranlardan Allah razı olsun” dedi.

Aracı görmeye gelen Nurettin Deniz ise yaptığı açıklamada, “Yeni otomobilimiz Tekirdağ’a hayırlı olsun. İnceledik gördük. Türkiye’nin böyle bir araba yapması bizi gururlandırıyor. Emeği geçe herkesten Allah razı olsun” dedi.