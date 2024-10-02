Türkiye’nin ilk ve tek otizmli radyo programcısı 25 yaşındaki Muhammed Emirhan Güngör, Kocaeli’den yükselen güçlü sesiyle hem özel bireylerin hayatlarına dokunuyor hem de ailelerine umut oluyor. "Engelsiz Yaşam" programıyla on binlere seslenen Güngör, topluma da "ötekileştirme" ve "dışlamaya" karşı önemli mesajlar veriyor.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaklaşık 6 yıl önce radyo programcılığı kariyerine adım atan Muhammed Emirhan Güngör, Türkiye’nin ilk otizmli radyo programcısı olarak örnek bir başarı hikayesi yazıyor. Küçük yaşlardan itibaren radyoya duyduğu ilgiyi, bugün binlerce insana ulaşan "Engelsiz Yaşam" programına dönüştüren Güngör, engelli bireyler ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek toplumda farkındalık oluşturuyor. Programında otizm başta olmak üzere pek çok engel grubunu ele alan genç radyocu, dinleyicilerine hem eğlenceli hem de anlamlı içerikler sunarken, özel birey ailelerine de umut ışığı oluyor.

"Radyoculuk benim için tutku"

Radyo programcılığına 2019’da başladığını anlatan Güngör, "Her şey bir radyonun kapısını çalmakla oldu. Bu işe İzmit’te başladım. O gün bugündür radyoculuk yapıyorum. Aslında başka radyolarda programlar yapıyordum. Son 3 yıldır buradayım. Güzel içerikler yapıyoruz. Programımın adı ’Engelsiz Yaşam’. Engelli derneklerini, sivil toplum kuruluşlarını buluşturduğumuz, hayatın içinden konukları ağırladığımız bir program. Güzel, eğlenceli geçiyor. Radyoculuk güzel bir meslek, tutku benim için. Burada olduğum ve mesleği yaptığım için mutluyum. Güzel ortamda güzel işler yapıyorsam ne mutlu bana" dedi.

"Benim yeteneğim Allah vergisi"

Engelsiz Yaşam programında konuklarıyla birlikte engelli gruplarını konuştuklarını ifade eden Muhammed Emirhan Güngör, "Otizm başta olmak üzere birçok engel grubundan bahsediyoruz. Sosyal medyada geniş bir kitleye sahip takipçim var. Takipçilerimin çoğu özel birey aileleri. Bazen sosyal medyadan bana mesaj atıyorlar. ’Bizim de oğlumuz, kızımız otizmli. Sizi görünce gururlanıyoruz. Kızımın, oğlumun sizin gibi olabilir mi?’ diye soruyorlar. Bende onlara diyorum ki; Benim yeteneğim Allah vergisi. Allah bana güç ve kuvvet vermiş. Şükürler olsun, elim ayağım tutuyor ve sağlıklıyım. Bugün bu mesleği yapabiliyorum" dedi.

"Vazgeçmeyin"

Güngör, Türkiye’nin ilk ve tek otizmli radyo programcısı olduğunu belirterek, "Ailelere de şunu demek istiyorum; vazgeçmesinler. Hiçbir zaman vazgeçmesinler. Yarın öbür gün belki sizin çocuğunuz da böyle olabilir. Aileler beni görünce umutlanıyorlar. Ne mutlu bana" diye konuştu.

"Beni dışlamayın, ötekileştirmeyin"

25 yaşındaki radyo programcısı, bazı insanların özel bireylere olan yaklaşımına da değinerek, "Otizm denince bazı insanlar ürküyor, korkuyorlar. Mesela birkaç yere gittiğimizde, kendimizi anlattığımızda benden bir adım geri çekiliyorlar, korkuyorlar. Halbuki ben kimseye zarar verecek biri değilim. Benden korkmasınlar, utanmasınlar. Bazen bana soğuk tavırlar sergiliyorlar, dışladıkları da oluyor. Çok yarı yolda bırakan insan gördüm. Beni dışlamayın, ötekileştirmeyin. Biz buradayız. Benim de sesimi duyun. Ben bugün radyo programıyla on binlere, yüz binlere seslenebiliyorsam ya öğretmenlerim ya da ailemin sayesindedir" ifadelerini kullandı.

"Bu mesleği emekli olana kadar yapmak istiyorum"

Mesleğini severek icra ettiğini de vurgulayan Güngör, "Radyo programcılığını yapmak çok güzel bir duygu. Radyoyu çocukluğumdan beri dinliyorum. Çok küçük yaşlarda radyo dinlemeye başladım. Allah ömür verirse inşallah bu mesleği emekli olana kadar yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.