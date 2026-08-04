Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Yönetmeliği’nde yapılan düzenlemeyle, söz konusu yapılar için aranan asgari arazi büyüklüğü düşürüldü.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, yönetmeliğin “Tarımsal Amaçlı Yapıların Kriterleri” başlıklı ekinde bulunan “5 hektar” ifadesi “2 hektar” olarak değiştirildi. Böylece özel ürün ve marjinal tarım arazilerinde bağ evi yapılabilmesi için gerekli arazi büyüklüğü 2 hektara indirildi.

Önceki düzenlemede, bu yapıların en az 5 hektar büyüklüğündeki arazilerde yapılabileceği ve yapının taban alanının 30 metrekareyi geçemeyeceği belirtiliyordu.

Önceki başvurular eski yönetmeliğe göre değerlendirilecek

NTV'nin aktardığına göre yönetmelik değişikliğiyle daha önce yapılan başvurulara ilişkin geçiş hükmü de getirildi. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce Tarım ve Orman Bakanlığı birimlerine iletilen tarımsal yapı ve tarım dışı kullanım başvuruları, başvuru tarihinde yürürlükte bulunan yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacak.