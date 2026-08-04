Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yardım faaliyeti sırasında yetimhanede kalan çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlamak ve yüzlerini güldürmek amacıyla çeşitli etkinlikler de düzenlendi.

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Türk askerleri, çocuklarla oyunlar oynayarak yakından ilgilenirken, etkinliklerde Türk ve Somali bayrakları birlikte dalgalandırıldı.

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Bakanlık, Türkiye’nin dost ve kardeş Somali halkının yanında olmaya, insani yardım ve sosyal destek faaliyetleriyle dayanışmasını sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.

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Kaynak: HABER MERKEZİ