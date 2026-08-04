Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yardım faaliyeti sırasında yetimhanede kalan çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlamak ve yüzlerini güldürmek amacıyla çeşitli etkinlikler de düzenlendi.

Türk askerleri, çocuklarla oyunlar oynayarak yakından ilgilenirken, etkinliklerde Türk ve Somali bayrakları birlikte dalgalandırıldı.

Bakanlık, Türkiye’nin dost ve kardeş Somali halkının yanında olmaya, insani yardım ve sosyal destek faaliyetleriyle dayanışmasını sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.