Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, "İyi sonuçlar aldığımızda da beklenmedik gelişmeler yaşandığında da birlikte ve güçlü olmayı unutmadan hedeflerimize birlikte ilerlemeye devam etmeliyiz" dedi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor’da başkan Onur Göçmez, 2023-2024 futbol sezonun hedeflerinden biri olan tesisleşmeye ve Süper Lig hedefine dair bir basın toplantısı düzenledi. 600 Evler Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi’nde gerçekleşen toplantıda, Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, “Sloganımız ilk günden beri ’Güçlü Takım, Güçlü Şehir, Güçlü Destek’ başarı sadece çalışmak ile olmuyor ve sadece bir gruba da ait değil. Başta taraftarlarımız olmak üzere yönetim, teknik ekip, sporcular, taraftalar, sponsorlarımız ile büyük bir aileyiz. Bu sadece bir spor değil aynı zamanda da bir ekonomi. Eğlencesi, izlencesi, takipçileri, okuyucuları ile büyük bir ekonomi. İyi sonuçlar aldığımızda da beklenmedik gelişmeler yaşandığında da birlikte ve güçlü olmayı unutmadan hedeflerimize birlikte ilerlemeye devam etmeliyiz" şeklinde konuştu.

Başkan Göçmez, başarının inanmakla başladığını söyleyerek, kulüp, sporcular, teknik heyet, çalışanlar olarak en önem verdikleri konunun taraftar desteğini arkalarına daha da fazla alarak ilerlemek olduğunu söyledi.

Şeffaf bir iletişim modeliyle yollarına devam edeceklerini aktaran Başkan Göçmez, etkinliğin ardından deplasmanda yarın oynanacak olan Ümraniyespor müsabakası için takım ile birlikte İstanbul’a gitti.