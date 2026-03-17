Yangın, saat 15.50 sıralarında Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Üst Çeşme Sokak üzerinde bulunan dokuz katlı bir binanın sekizinci katında bulunan dairenin banyosunda çıktı. Edinilen bilgilere göre, elektrik aksamında çıkan yangın bir anda büyüyünce bina sakinleri büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangın esnasında daire içinde bulunan ve dumandan etkilenen 70 yaşındaki kadın kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra yaşlı kadın ambulansla hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri tarafından yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.