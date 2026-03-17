Mustafa Bozbey, belediye binası önünde eylem yapan özel halk otobüsçülerinin hak ediş taleplerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bozbey, belediye ile esnaf arasındaki görüşmelerin devam ettiğini ve çözüm için karşılıklı temasların sürdüğünü dile getirdi.

Mustafa Bozbey, toplu taşımaya yapılan yüzde 15’lik zam sonrası oluşan farkın bir bölümünü esnafa önerdiklerini belirterek, görüşmelerin olumlu ilerlediğini söyledi. Zam kararının CHP tarafından kabul edildiğini, Cumhur İttifakı’nın ise karşı çıktığını ifade eden Bozbey, 3,25 liralık artışın yaklaşık 2 lirasını otobüsçü esnafına teklif ettiklerini dile getirdi.