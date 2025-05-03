Göz sağlığını korumak yerine ciddi zararlara yol açabilecek bijuteriden alınan güneş gözlükleri, uzmanlara göre kalıcı hasarlara neden olabiliyor. Van’da faaliyet gösteren optisyenler, güneş gözlüğü alırken dikkat edilmesi gereken en önemli unsurun ultraviyole (UV) koruması olduğunu vurguladı. Optik mağazalarında satılan onaylı ve belgeli ürünlerin gözleri zararlı güneş ışınlarından koruyabildiğini belirten optisyenler, sokak aralarında ya da bijuteri tezgâhlarında satılan gözlüklerin bu korumayı sağlamadığına dikkat çekti.

Konuya ilişkin konuşan Optisyen Geylani Tuğrul, yaz sezonun başlamasıyla birlikte güneş gözlüğü kullanımının da artığını belirtti. Vatandaşın güneşin zararlı ışınlarına karşı göz sağlığını koruyabilmesi için doğru gözlük tercihinde bulunmalarının önem taşıdığını ifade eden Tuğrul, "Bu noktada en hassasiyetle altını çizdiğimiz konu, güneş gözlüğünün mutlaka bir optik müesseseden temin edilmesi gerektiğidir. Optik mağazaları dışında satılan gözlüklerin koruyuculuğu konusunda ciddi belirsizlikler söz konusudur. Bu ürünlerin nereden geldiği, hangi hammaddeden üretildiği ve sağlık açısından ne derece güvenli olduğu bilinmemektedir. Bu nedenle güneş gözlüğü alırken vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken diğer önemli unsurlardan biri de UV (ultraviyole) filtresine sahip olmasıdır. UV filtreli güneş gözlükleri, göz sağlığını korumada en etkili özelliğe sahiptir" dedi.

"Yüz şekline uygun çerçeve tercih edilmeli"

Gözlük seçiminde bir diğer önemli konunun çerçeve seçimi olduğunu dile getiren Tuğrul, "Vatandaşlarımızın yüz şekline uygun çerçeve tercih etmeleri estetik görünüm kadar konfor açısından da önemlidir. Bu konuda optik müesseselerde görevli uzmanlardan destek almalarını öneriyoruz. Ayrıca özellikle uzun yol şoförleri ve sporla ilgilenen bireyler için polarize kaplamalı güneş gözlükleri tavsiyemizdir. Bu gözlükler yansıma ve parlamaları önleyerek daha net bir görüş sağlar ve konforlu bir kullanım sunar. Gümüşçü, bijuteri veya diğer mağazalarda satılan gözlükler sağlık açısından güvenli değildir. Vatandaşlarımızın göz sağlığını riske atmamak için bu konuya özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir" diye konuştu.