Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, 34. hafta maçında sahasında Sivasspor'u 4-1'lik skorla geçerek zirve yürüyüşünü sürdürdü.

RAMS Park'ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren goller 9. dakikada Lucas Torreira, 15 ve 31. dakikalarda Victor Osimhen ile 21. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Konuk ekip Sivasspor'un tek sayısı 33. dakikada Rey Manaj'dan geldi.

İki golle maça damga vuran Victor Osimhen, sezon genelindeki gol sayısını 33'e çıkardı ve kariyerindeki en golcü sezonunu yaşadı.

Bu galibiyetle puanını 83'e yükselten Galatasaray, bitime dört hafta kala liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynayacağı derbiyi beklemeye geçti. 34 puanda kalan Sivasspor ise tehlikeli bölgeden uzaklaşma şansını değerlendiremedi.