Öğretmen Akademisi Vakfı’nın (ÖRAV) gelenekselleşen eğitim şenliği bu yıl 10 yaşında. Eğitim dünyasının önemli isimleri ve Türkiye’nin 81 ilinden öğretmenler 10’uncu ÖRAV Eğitim Şenliği’ne katılıyor. Bu yıl 81 ilde düzenlenecek ÖRAV Eğitim Şenliği’nin ilk durağı Erzurum olacak.

Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemek, sürekli gelişim yolculuklarında yanlarında olmak amacıyla 2008 yılında Garanti BBVA tarafından kurulan ÖRAV, eğitim programları ile bugüne dek 378 binden fazla öğretmene ve eğitim yöneticisine, 12 milyondan fazla öğrenciye ve ailesine ulaştı. ÖRAV, Türkiye’nin dört bir yanında düzenlediği eğitim şenlikleriyle Kasım ayında öğretmenlere bilgi, deneyim ve dayanışma dolu anlar yaşatacak.

Öğretmenlerin en önemli taleplerinden biri mesleki ve kişisel gelişim

Vakıf, yaptığı araştırmalarda, öğretmenlerin en önemli taleplerinden birinin mesleki ve kişisel gelişimlerini devam ettirmek olduğunu vurguluyor. ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy, ’’Cumhuriyet, toplumsal adaletin, bireysel hak ve özgürlüklerin temelini oluştururken, eğitimin herkes için erişilebilir olmasını da hedefliyor. Eğitimde fırsat eşitliği ve toplumsal ilerlemenin en önemli savunucusu olan öğretmenler, yalnızca bilgi aktaran kişiler değil, aynı zamanda toplumu dönüştüren liderler. Bu sebeple öğretmenlerimizin kişisel ve mesleki açıdan gelişimleri bizim için de çok önemli. Cumhuriyetimizin kurucusu, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenlere ilişkin şu sözünü hep hatırlıyoruz; ‘milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.’’

ÖRAV Eğitim Şenliği bu yıl 81 ilde düzenlenecek, ilk durak Erzurum

ÖRAV, Türkiye’nin dört bir yanında düzenlediği eğitim şenlikleriyle Kasım ayında öğretmenlere bilgi, deneyim ve dayanışma dolu anlar yaşatacak. 400’e yakın atölyenin düzenleneceği Eğitim Şenliği’ne 6 bin-8 bin arasında öğretmenin katılması bekleniyor. 2 Kasım tarihinde Erzurum’da başlayacak olan Eğitim Şenliği, 30 Kasım’da Çanakkale’de tamamlanacak.

Şenliğe katılan öğretmenleri sürpriz hediyeler bekliyor

Eğitim Şenliğine katıldıktan sonra ÖRAV’ın uzaktan eğitim platformu olan eKampüs’e üye olarak, bulunduğu ildeki şenlik tarihinden itibaren 30 gün içerisinde uzaktan eğitim programlarından en uzun süreli eğitimleri tamamlayan öğretmenler, sürpriz hediyeler kazanma şansı bulacak. Her hafta, en uzun süreli / en çok eğitimi tamamlayan 2 öğretmene diz üstü bilgisayar, 8 öğretmene ise vakfın İyilik Durağı’ndan sürpriz hediyeler gönderilecek.

Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyen atölye çalışmaları Eğitim Şenliğine renk katacak

Eğitim Şenliğinde, öğretmenler eğitim alanında yeni bakış açıları kazanmak için birbirinden farklı atölyelere katılma şansı bulacak. Gün boyu devam edecek olan etkinliklere katılım ücretsiz. Mekânlarda kontenjan sınırı olduğundan, katılım önceliği kaydını yaptıran öğretmenlerde olacak. Düzenlenecek olan bazı atölyeler şöyle açıklandı:

Havacılık Atölyesi

Etkinlik Temelli Afet Eğitimi

Okulöncesi Kodlama Atölyesi

Proje Tabanlı Öğrenmede Web 2.0 Araçlar ile Derslerin Zenginleştirilmesi

Zeka Oyunlarının Derslere Entegrasyonu

Eğitimde Yenilikçi Dijital Yaklaşımlar

Eleştirel Düşünen Sınıflarda Dönüşümlü Düşünme

Sorgulama’dan Yapay Zekâ’ya

Detaylı bilginin egitimsenligi.orav.org.tr adresinde yer aldığı belirtildi.