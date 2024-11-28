Bursa'da Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) tarafından geleneksel hale gelen Eğitim Şenliği'nin 10. yılı, 30 Kasım'da yapılacak atölye etkinlikleriyle öğretmenler bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.BURSA (İGFA) - ÖRAV Eğitim Şenliği kapsamında 81 ilde eş zamanlı düzenlenen şenliklerin bir parçası olarak öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleyecek zengin program Bursa'da da gerçekleştiriliyor.

Şenlik kapsamında, öğretmenler “Hep Birlikte Aşık Veysel,” “Öğretmenler İçin Mindfulness,” “Havacılık Atölyesi,” “Dansa İlk Adım,” “Kitap Kokan Sınıflar,” “Öğretmenin Sihirli Çantası,” “Okullarda Sürdürülebilirlik Çalışmaları, Ekolojik Okur Yazarlık, Çöp Kovasız Okul Olur mu?,” “Sihirli Atölyeler,” “Etkileşimli Hikaye Anlatıcılığı,” “Drama Yöntemiyle İletişim,” “Okullarda Mindfulness Uygulamaları,” “Eko Print Baskı Atölyesi” ve “Duygu Çemberi” gibi farklı başlıklarda 400’e yakın atölyeye katılma fırsatı buluyor.

30 Kasım Cumartesi günü Bursa'da gerçekleştirilecek Eğitim Şenliği, öğretmenlere bilgi ve deneyim paylaşımının yanı sıra dayanışma dolu anlar yaşatmayı amaçladı. Şenlikteki farklı ve zengin içeriklerle katılımcılarını beklerken atölyelere https://egitimsenligi.orav.org.tr/atolyeler adresi aracılığıyla kayıt olunabiliyor.

Etkinliğe katılan öğretmenler, ÖRAV’ın uzaktan eğitim platformu eKampüs üzerinden uzun süreli eğitimleri tamamlayarak dizüstü bilgisayar ve sürpriz hediyeler kazanma şansı elde ediyor.