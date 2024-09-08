Bursa'da Organ Nakli Ticareti Davasında 4 Kişiye Hapis Cezası

Bursa'da organ nakli ticareti yaparken yakalanan 4 kişi, mahkeme tarafından her biri için 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, 40 bin dolar karşılığında sahte evrak düzenleyerek organ nakli gerçekleştirmek isteyen 4 kişi yakalandı. Filistin uyruklu İsrail vatandaşı Younis Kashakra, böbrek nakli için sosyal medyada tanıştığı Bursa'da oturan Ali Almuhammed'den yardım istedi. Kashakra, Almuhammed’den para karşılığında donör bulma sözü aldı ve böbrek nakli için resmi donör olarak göstereceği kardeşi Saber ile Bursa'ya geldi.

Almuhammed, Adana'da yaşayan ve böbreğini 15 bin dolara satışa çıkaran İsmail El Torad ile anlaşarak, El Torad'ın fotoğraf ve kimlik bilgilerini Saber Kashakra'nın pasaportuna ekledi. Ancak Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nün oluşturduğu komisyonun Saber Kashakra'yı sorgulaması sonucu durum ortaya çıktı. El Torad, çelişkili ifadeler verince gözaltına alındı ve diğer şüpheliler de yakalandı. Üç kişi tutuklanırken, El Torad adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sanıklar hakkında, resmi belgede sahtecilik ve organ ve doku ticareti suçlarından 7 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İlk duruşmada, Ali Almuhammed suçlamaları kabul etmezken, diğer sanıklar Türkiye'de organ naklinin suç olduğunu bilmediklerini söyledi. Avukatları, müvekkillerinin suç işleme niyeti olmadığını ve sahtecilik suçuyla ilgilerinin bulunmadığını savundu.

Mahkeme, sanıkların iyi halini göz önünde bulundurarak, 'organ ticareti yapmak veya aracılık etmek' suçundan her birine 5 yıl hapis cezası verdi ve bu cezayı 3 yıl 1 ay 15 gün olarak indirdi.