TİM’in yeni Yönetim Kurulu’nda yer alacak isimler ise şöyle; Ahmet Güleç (Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri), Kutlu Karavelioğlu (Makine ve Aksamları), Çetin Tecdelioğlu (Demir ve Demir Dışı Metaller), Baran Çelik (Otomotiv Endüstrisi), Ahmet Öksüz (Tekstil ve Hammaddeleri), İbrahim Pektaş (Çelik), Salih Zeki Poyraz (İklimlendirme Sanayii), Melisa Tokgöz Mutlu (Meyve Sebze Mamulleri), Hüseyin Memişoğlu (Hazır Giyim ve Konfeksiyon), Orhan Gazi Yiğitbaşı (Hizmet), Cem Seven (Gemi, Yat ve Hizmetleri), Celal Kadoğlu (Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri), Ali Can Yamanyılmaz (Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller), Erdem Çenesiz (Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri), Ömer Celal Umur (Tütün). Ahmet Güleç, Ahmet Öksüz, Baran Çelik, Çetin Tecdelioğlu, Kutlu Karavelioğlu, Ali Can Yamanyılmaz ise Başkan Vekili olarak görev yapacak.

Bu yeni kadro, önümüzdeki dört yıl boyunca Türkiye’nin ihracat vizyonunu yönetmek ve küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırmak için çalışmalarına devam edecek.

AHMET GÜLEÇ KİMDİR?

1970 yılında Mardin'de doğan Ahmet Güleç, 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Politikası Anabilim Dalı'nda tamamladı. İş hayatına 1991 yılında Nurhas Mobilya'da başlayan Güleç, 2003 yılından bu yana şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Türkiye mobilya sektörünün gelişimi, kurumsallaşması ve uluslararası rekabet gücünün artırılması amacıyla uzun yıllardır aktif rol üstlenen Güleç, birçok sivil toplum kuruluşunda önemli görevler üstlenmiştir. 2007–2012 yılları arasında MÜSİAD İnegöl Şube Başkanlığı görevini yürüten Güleç, 2023 yılına kadar MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesi olarak görev yapmıştır.

Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden İnegöl'de sektörün ortak hareket etmesini sağlayacak birçok girişime öncülük eden Güleç, İnegöl Mobilya Tanıtım Grubu'nun başkanlığını yürütmüş, İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği'nin (İMOS) kuruluş sürecinde aktif rol almıştır.

2010 yılında Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu'na seçilen Güleç, 2012 yılında dernek başkanlığı görevine getirilmiştir. Aynı dönemde Türkiye'deki mobilya derneklerini ortak bir çatı altında buluşturan Mobilya Dernekleri Federasyonu'nun (MOSFED) kurucu başkanı olmuş ve bu görevini sürdürmektedir. Güleç ayrıca Avrupa Mobilya Endüstrileri Konfederasyonu (EFIC) Yönetim Kurulu Üyesidir.

İDTM Yönetim Kurulu Üyesi olan Ahmet Güleç, 2014 ve 2018 yıllarında iki dönem İstanbul İhracatçı Birlikleri bünyesindeki Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 2022 yılından bu yana ise Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

Evli ve dört çocuk babası olan Ahmet Güleç, İngilizce, Arapça ve Kürtçe bilmektedir.

Kaynak: Dünya Gazetesi