Prim borcu bulunan milyonlarca işveren ve belediyeleri ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. SGK'nın yayımladığı 2026/15 sayılı Genelge ile prim borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin şartlar yeniden düzenlenirken, ödeme süresi uzatıldı ve faiz oranı düşürüldü.

Yeni uygulama sayesinde prim borçları artık daha uzun vadede ve daha düşük maliyetle ödenebilecek. Özellikle emeklilik için prim borcunu kapatmayı planlayan sigortalılar için büyük bir ödeme kolaylığı sağlayacak.

BAKAN IŞIKHAN İŞVEREN VE BELEDİYELERE ÇAĞRI YAPTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK borçlarına 72 ay taksit ve faiz indirimi desteği getirildiğini belirterek işverenlere çağrı yaptı. Bakan Işıkhan, "SGK borcu bulunan işletmelerimizin ve belediyelerin, bu düzenlemeyi bir fırsat olarak görüp hızlı şekilde adım atmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

PRİM BORÇLARINDA 72 AY TAKSİT DÖNEMİ

SGK'nın yeni genelgesiyle prim borçlarının taksitlendirilmesinde önemli değişiklikler yapıldı. Buna göre azami vade 36 aydan 72 aya çıkarılırken, yıllık tecil faizi yüzde 39'dan yüzde 29'a düşürüldü. Teminatsız tecil üst limiti ise 10 milyon liraya yükseltildi. Düzenleme; 4A işveren primleri, 4B Bağ-Kur prim borçları, idari para cezaları ile 2026 yılı Haziran ayı (dahil) ve öncesine ait borçları kapsıyor. Ayrıca 31 Ağustos'a kadar tebliğ edilerek kesinleşen idari para cezaları da uygulamadan yararlanabilecek.

İlk taksitin ödenmesiyle birlikte haciz, icra ve satış işlemleri duracak, araçlar üzerindeki yakalama şerhlerinin kaldırılmasının da önü açılacak. Birden fazla SGK biriminde borcu bulunanların her bir üniteye ayrı başvuru yapması gerekecek. Öte yandan, kanun yürürlüğe girmeden önce tecil talebinde bulunan işletmeler de likidite oranlarına göre 18 veya 36 aya kadar ek taksit süresinden faydalanabilecek. Yetki limitlerinin artırılmasıyla başvuruların daha kısa sürede sonuçlandırılması hedefleniyor.

HANGİ BORÇLAR KAPSAMA GİRDİ?

2026 yılı Haziran ayı (dahil) ve öncesine ait sigorta primi ile işsizlik sigortası primi borçları, ayrıca 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tebliğ edilerek kesinleşen idari para cezaları yeni düzenleme kapsamında tecil ve taksitlendirme imkânından yararlanabilecek.

SON BAŞVURU VE İLK TAKSİT İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Yeni düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin başvuru işlemlerini tamamlayarak ilk taksit ödemelerini 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapmaları gerekiyor. İlk taksitin bu süre içinde ödenmemesi halinde borçlular, yüzde 29'luk indirimli tecil faizinden faydalanamayacak.

HER BORÇLU 72 AY TAKSİT İMKÂNINDAN YARARLANABİLECEK Mİ?

Azami 72 aylık taksit süresinden yararlanabilmek için borçlunun likidite oranının 0,50 ve altında olması gerekiyor. Ayrıca mali müşavir tarafından onaylanmış "Çok Zor Durum Raporu"nun başvuru dosyasına eklenmesi şartı aranıyor. Likidite oranı 0,51 ile 1,00 arasında olanlar ise en fazla 36 ay taksit imkânından faydalanabiliyor. Şirketlerin likidite durumu, bilançodaki dönen varlıklardan stokların çıkarılması ve kısa vadeli yabancı kaynaklara bölünmesi yöntemiyle hesaplanıyor. SGK, mali müşavir imzalı ve mizanla desteklenen "Çok Zor Durum Raporu" sunulmayan başvurularda uzun vadeli tecil taleplerini kabul etmiyor.

BİRDEN FAZLA SGK MÜDÜRLÜĞÜNE BORCU OLANLARDA TEMİNAT NASIL UYGULANACAK?

Yeni düzenlemeyle teminatsız tecil ve taksitlendirme üst limiti 10 milyon TL olarak belirlendi. Prim borcunun bu tutarı aşması halinde ise yalnızca aşan kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi yeterli olacak.

Teminat hesabı toplam borç üzerinden değil, her SGK ünitesindeki borç tutarı dikkate alınarak yapılıyor. Örneğin, bir şirketin Bağcılar SGM'de 9,8 milyon TL, Fatih SGM'de 9 milyon TL, Pendik SGM'de ise 80 milyon TL borcu bulunuyorsa, Bağcılar ve Fatih SGM'deki borçlar 10 milyon TL'nin altında kaldığı için bu müdürlükler teminat talep etmeyecek. Pendik SGM ise 10 milyon TL'lik teminatsız sınırı aşan 70 milyon TL'nin yarısı kadar, yani 35 milyon TL tutarında teminat mektubu veya ipotek isteyecek.

DAHA ÖNCE TAKSİTLENDİREN FAYDALANABİLECEK Mİ?

Daha önce tecil ve taksitlendirme kapsamına alınan prim borçları da yeni düzenlemeden faydalanabilecek. İşverenler, mevcut borçlarını yıllık yüzde 29 tecil faizi üzerinden yeniden düzenleyebilecek. Ayrıca kanun yürürlüğe girmeden önce tecil başvurusunda bulunan işletmeler, talep etmeleri halinde likidite oranlarına göre 18 aya veya 36 aya kadar ek taksit süresi alabilecek. Devam eden tecil işlemlerinde de 16 Haziran 2026 tarihinden itibaren indirimli yüzde 29 tecil faizi uygulanacak.

BAĞ-KUR'LULAR DA DÜZENLEMEDEN YARARLANABİLECEK Mİ?

Yeni düzenleme, 4B (Bağ-Kur) kapsamındaki prim borçlarını da içeriyor. Prim borcu bulunan Bağ-Kur sigortalıları, belirlenen şartları sağlamaları halinde tecil ve taksitlendirme imkânından yararlanabilecek.

YAPILANDIRMA SONRASI HACİZ İŞLEMLERİ SONA ERECEK Mİ?

İlk taksitin ödenmesiyle birlikte icra takibi, haciz ve satış işlemleri durdurulacak. Araçlar üzerindeki yakalama şerhleri kaldırılırken, planlanan satış işlemleri de iptal edilecek. Ancak borç tamamen ödenene kadar mallar üzerindeki mevcut hacizler devam edecek. Düzenlemeden yararlanan işverenler ayrıca yeniden yüzde 5'lik SGK prim teşvikinden faydalanabilecek ve "borcu yoktur" belgesi alabilecek.

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Başvurular, borcun bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezine (SGM) yapılacak. Ankara, İstanbul ve İzmir'de 18 milyon TL ve altındaki borçlar ilgili Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri tarafından sonuçlandırılacak. 18 milyon TL'nin üzerindeki borçlara ilişkin tecil ve taksitlendirme başvuruları ise SGK İl Müdürlüklerinin onayına sunulacak.

TAKSİTLERDEN BİRİ ÖDENMEZSE YAPILANDIRMA BOZULUR MU?

Tecil ve taksitlendirme kapsamında belirlenen ödeme planına uyulması gerekiyor. Örneğin, borcunu 5 Ağustos tarihinde 72 ay vadeyle taksitlendiren bir işveren, ilk 71 taksiti düzenli ödeyip son taksiti ödemezse, 5 Temmuz 2032 tarihine kadar bu ödemeyi tamamlaması gerekiyor. Son taksitin bu süre içinde yatırılmaması halinde ise 6 Temmuz 2032 itibarıyla tecil ve taksitlendirme işlemi geçerliliğini kaybedecek.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Başvuru öncesinde ilk olarak prim borcunun tespit edilmesi gerekiyor. Bunun için e-Devlet üzerinden veya SGK'nın çevrim içi hizmetleri aracılığıyla borç dökümü alınabiliyor. Sistemde 4A (işveren) ve 4B (Bağ-Kur) kapsamındaki prim borçları ayrı ayrı görüntülenerek başvuruya esas borç tutarı belirleniyor.

EMEKLİLİK İÇİN BORCUN TAMAMEN ÖDENMESİ GEREKİYOR

Prim borcunun taksitlendirilmesi emeklilik işlemlerinin başlaması için tek başına yeterli olmuyor. Sigortalılara emekli aylığı bağlanabilmesi için SGK'ya olan prim borçlarının tamamen kapatılması ve gerekli yaşın doldurulması gerekiyor. Bu nedenle emeklilik başvurusu yapacak kişilerin taksitlendirdikleri borcu ister taksitlerle ister toplu ödeme yaparak tamamen ödemeleri gerekiyor.