Olay, Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İlker D. yönetimindeki 07 BVE 132 plakalı TIR'ın seyir halindeyken arka lastiği patladı. Lastiğin patlamasının ardından fren sistemi aşırı ısınarak yanmaya başladı.

Yangını fark eden sürücü, yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki İnegöl İtfaiye Müdürlüğü'ne kadar aracını kontrollü şekilde sürdü. İtfaiye merkezine ulaşan TIR'a ekipler anında müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü.

Olayda yaralanan olmazken, TIR'da maddi hasar meydana geldi. Yangının büyümeden kontrol altına alınması olası bir faciayı önledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.