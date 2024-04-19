Yalova’da 12 nisan tarihinde geçirdiği trafik kazası sonrasında 5 günlük yaşam savaşını kaybeden 22 yaşındaki Melek Karakaş, organlarını bağışlayarak 4 cana umut olmuştu. Organları Ankara, Bursa ve Çanakkale’de hastalara ulaştırılan Melek, sevenlerinin gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yalova - Bursa kara yolunda 12 Nisan tarihinde motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, motor sürücüsü Ziya Ö. (20) ve arkadaşı Melek Karakaş yaralı olarak Yalova Eğim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede 5 gün süren yaşam savaşını kaybeden Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Melek’in kazadan 3 gün önce organlarını bağışladığı ortaya çıkmıştı. Kalbi, karaciğeri ve böbrekleri 4 cana umut olan Melek, Yalova Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Yalova Şehir Mezarlığı’nda bulunan babasının yanına defnedildi.

Cenaze töreninde acılı anne Viorica Cristina Karakaş, ablaları Adile Karakaş, Sibel Kaya ve eniştesi Furkan Kaya taziyeleri kabul etti. Melek’i genç yaşta yitiren ailesi ve sevenleri cenazede gözyaşı döktü.

Melek’in cenaze namazını Yalova İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk kıydı. Yılmaztürk, cenazede Melek’in organ bağışıyla 4 hastaya hayat olduğunu, insanlara faydalı olmaktan daha çok da sevap olmadığını ifade etti.

Cenaze törenine, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel de katılarak taziyelerini iletti.