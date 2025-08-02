Orhaneli Belediyesi, yangının başladığı andan itibaren ekiplerini bölgeye sevk ederek hem yangınla mücadeleye hem de insani yardımlara odaklandı. Vatandaşlardan gelen erzak, gıda, kıyafet ve ilk yardım malzemeleri düzenli şekilde toplanarak ihtiyaç bölgelerine ulaştırıldı.

Toplanan yardımlar, belediyenin soğuk hava deposunda korunarak planlı bir dağıtım süreciyle bölgeye sevk edildi. Yangının etkili olduğu alanlarda oluşan atık ve çöpler belediye ekiplerince hızlıca temizlendi. Özellikle gönüllülerin geride bıraktığı atıkların toplanmasıyla çevre temizliği de sağlanmış oldu. Belediye, teknik imkânlarının yanı sıra personel gücünü de seferber ederek krize müdahale etti. Süreci yöneten yetkililer, birlik içinde hareket ederek zorlukların üstesinden gelineceğini belirtti.