Örnek No:55*

T.C.

ORHANELİ İCRA DAİRESİ

2025/147 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/147 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Büyükorhan İlçe, DANACILAR Mahalle/Köy, 109 Parsel, Taşınmaz üzerinde geçit hakkı irtifakı bulunmakta olup,buirtifak hakkı ile birlikte satılacaktır. Taşınmaz Bursa İli, Büyükorhan İlçesi sınırları dahilinde bulunan Danacılar Mahallesi, Danacılar Sokak, no: 133 adresindeki 640,00 m2. miktarlı Samanlık ve Harmanyeri vasıflı parsel ile bu parselin bir kısmı üzerine yapılanmış olan 1 adet 2 katlı ev ile 1 er adet ahır-samanlık, depo ve odunluk gibi basit müştemilat yapılarından ibarettir. Parselin yapılar haricinde kalan kısımları bahçe olarak bırakılmış olup, oldukça bakımsız durumunda olan bahçenin içerisinde zirai gelir getirecek herhangi bir tarımsal ürün bulunmamaktadır. Mahalle yerleşik birimleri içerisinde bulunan taşınmazın kuzeyi yola cepheli konumda olup, diğer cephelerinde aynı yapı ve özellikleri taşıyan arsa vasıflı boş parseller ile bahçeli evler mevcuttur.

a) 2 Katlı Ev : Taş, kerpiç ve ahşap gibi yapı malzemeleri kullanılmak sureti ile yığma niteliğinde yapılmıştır. Binanın doğu yönündeki giriş kapısı 1 kanatlı demir profil, kuzey yönündeki giriş kapıları ahşap olup, dış cephe duvar yüzeyleri kısmen kireç badanalı, kısmen badanasız, eğik ahşap çatılı ve üzeri kiremitler ile örtülüdür.

Binanın zemin katında depo olarak kullanılan 2 adet oda, 1. katında ise 3 adet oda, mutfak ve müşterek banyo-wc-lavabo bölümleri mevcuttur. Zemin kattaki odaların tabanları kaplamasız (toprak), duvarları kireç badanalı, iç kapıları ise ahşaptır. 1. kattaki odaların tabanları laminat parke, mutfak bölümünün ahşap üzeri halı ile kaplı, duvarları kireç badanalıdır. Mutfak bölümünde, üzeri mermerit kaplı tezgah mevcut olmakla birlikte, alt ve üst kısımlarının dolapları bulunmamaktadır. Müşterek mahalde bulunan banyo-wc-lavabo bölümünün tabanları tamamen, duvarlarının ise 1/2? si fayans olarak yapılmıştır. Bu kattaki odaların iç kapıları ahşap olup, banyonun kapısı ile pencere çerçeveleri PVC profildir. Odun veya kömür sobası ile ısıtılmakta olan binanın elektrik ve su abonelikleri mevcuttur. Binanın inşaat taban alanı 132,75 m2. olup, toplam bürüt alanı; 2 kat*132,75 m2. = 265,50 m2. ve toplam net kullanım alanı ise 225,70 m2. dir.

b) Müştemilat Yapıları :Parsel içerisinde mevcut olan bu yapıların beheri kerpiç ve ahşap gibi yapı malzemeleri kullanılarak oldukça basit tarzda olmak üzere 1? er katlı ve yığma niteliğinde yapılmıştır. Tek bölümlü olan yapıların iç ve dış cephe duvar yüzeyleri sıvasız ve boyasız, tabanları kaplamasız (toprak zemin), eğik ahşap çatılı ve üzerleri kiremitler veya galvaniz saclar ile kaplıdır. Fen bilirkişisi raporunda da belirtildiği üzere, 133/A kapı numaralı depo yapısının inşaat taban alanı 18,26 m2., 133/2 kapı numaralı ahır-samanlık yapısının 10,00 m2. ve bila kapı numaralı odunluk yapısının 18,50 m2. dir.

Ancak; Mahallinde yapılan incelemelerine göre, yaklaşık olarak 60-65 yıllık oldukları belirlenen söz konusu yapıların kerpiç veya ahşap gibi yapı malzemeleri kullanılarak oldukça basit tarzda ve temelsiz olarak teşkil edilmiş oldukları, duvarlarının büyük bir kısmında deformasyona, yıpranmaya ve zemin hareketlerine bağlı olarak çatlakların ve ayrışmaların, ahşap ve kerpiç aksamlarında aşınmaların, bozulmaların, kırılmaların ve sökülmelerin meydana geldiği, kiremitler veya galvaniz saclar ile örtülü olan çatılarında ise kısmen çökmelerin veya kırılmaların olduğu görülmüştür. Tamamen yıkılma tehlikesi bulunan ve içerisinde ikamet edilmesi veya başka bir amaçla kullanılması sakıncalı olan bu yapıların herhangi bir ekonomik değerleri bulunmamaktadır.Genellikle bahçe veya avlu içerisindeki 1 veya 2 katlı ayrık nizam binaların bulunduğu mahalle yerleşik birimleri içerisinde yer alan söz konusu taşınmaz Büyükorhan İlçe Merkezine uzak konumdadır.

Detaylı bilgi ekteki bilirkişi raporunda yer almaktadır.

Adresi : Danacılar Mahallesi Büyükorhan / BURSA

Yüzölçümü : 640,00 m²

Arsa Payı : 1/1

İmar Durumu: Yok, İnşaat tarzı 1/1000 Ölçekli İmar Planı dışında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.636.600,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

1- Geçit Hakkı : Bu parsel aleyhine Danacılar Mah. 118 parsel lehine krokide A harfi ile gösterilen alanda 93,20 m²lik geçit hakkı vardır.

2-Tapu kaydında ''Aile konutudur'' şerhi bulunmaktadır.( Taşınmazın satılması halinde aile konutu şerhidevam etmeyecektir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 10:36

Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 10:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 10:36

Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 10:36

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.