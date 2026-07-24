Hamamlı Muhtarı İsmail Sümer, muhtarlık sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı; "Kamuoyuna duyurulur

Bazı basın ve sosyal medya platformlarında yer alan haberler üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.



Söz konusu olayda iddia edildiği gibi herhangi bir darp olayı yaşanmamıştır. Yaşanan gerginlik sırasında ilgili kişi, çevrede bulunan vatandaşlara tehdit ve hakaretlerde bulunarak saldırgan tavırlar sergilemiş; bu esnada dengesini kaybederek yere düşmüştür. Bu nedenle, olayın darp olarak yansıtılmasına ilişkin açıklamamızdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ŞİKAYETLER VARMIŞ

Mahalle sakinlerinin İmamla alakalı aylardır bir çok kez Müftülüğe şikayet dilekçeleri olduğu öğrenildi.