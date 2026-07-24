Vilnius Ticaret Müşaviri Gökhan Karaca'nın da eşlik ettiği ziyarette, Narbutas yetkilileriyle bir araya gelen İTSO heyeti, mobilya sektöründeki güncel gelişmeleri, üretim süreçlerini ve iki ülke arasındaki olası ticari iş birliği fırsatlarını değerlendirdi. Görüşmelerde, İnegöl mobilya sektörünün uluslararası pazarlardaki konumunun güçlendirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Program kapsamında heyet, Litvanya'nın en büyük mobilya alışveriş merkezlerinden biri olan Baldu Rojus'u da ziyaret etti. Burada mağazaları inceleyen heyet, sektörde öne çıkan tasarım anlayışları, tüketici eğilimleri ve uygulanan fiyat politikaları hakkında yerinde gözlemlerde bulundu.

İTSO'dan yapılan açıklamada, Litvanya'da gerçekleştirilen temasların uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi ve İnegöl mobilya sektörünün ihracat potansiyelinin artırılması açısından önemli katkılar sağlayacağı belirtilirken, misafirperverliklerinden dolayı Narbutas firma yetkililerine teşekkür edildi.