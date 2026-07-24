Kulüpten yapılan açıklamada, 3. Lig hedefleri ve yeni sezon planlamaları doğrultusunda yürütülen görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtilerek, İsmail Güldüren ve teknik ekibiyle 1 yıllık prensip anlaşmasının sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, sürecin kulüp adına başarıyla sonuçlanmasında önemli rol üstlenen Asbaşkan İsmail Şirin ile Kulüp Başkanı Erten Kayan'a teşekkür edildi.

Gemlikspor yönetimi, İsmail Güldüren ile varılan mutabakatın resmi imza işlemleri ve gerekli prosedürlerin önümüzdeki hafta tamamlanacağını, ardından kamuoyuna resmi açıklamanın yapılacağını bildirdi.

Yeni sezon öncesinde teknik kadrosunu şekillendiren Gemlikspor, İsmail Güldüren yönetiminde 3. Lig hedefi doğrultusunda güçlü bir yapılanma oluşturmayı amaçlıyor. Kulüp, yeni dönemin Gemlikspor camiasına, taraftarlarına ve Türk futboluna hayırlı olmasını temenni etti.