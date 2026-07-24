Avcılar'da sürücüler arasında yaşanan yol verme tartışması, kameraya yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, iki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sırasında sürücülerden birinin arkadaşları da olay yerine gelince, şahıs araçtan inerek diğer aracın yanına gidip sürücüyle tartışmaya devam etti. Daha sonra kendi aracına dönen şahıs bölgede trafiğe neden oldu. O anlar ise trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, iki aracın birbirini sıkıştırdığı ve bir kişinin aracından inerek diğer sürücüyle tartıştığı anlar yer aldı.