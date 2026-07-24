Olay, İnegöl'ün kırsal Kozluca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 19 yaşındaki Cevdet Y., motosikletini tamir ettiği sırada yakıtla uğraştığı esnada yüzüne benzin sıçradı. Tamir işleminin ardından sigara içmek isteyen genç, çakmağını ateşleyince yüzündeki benzin aniden tutuştu.

Alevler içinde kalan genç, çevrede bulunanların müdahalesiyle söndürülürken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı ilk tedavinin ardından Yanık ünitesine yatırıldı.

Muhabir: Öznur Alkan