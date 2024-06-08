Orhaneli Halk Eğitim Merkezi’nin yıl sonu sergisi coşkuya sahne oldu.

Orhaneli Karagöz piknik alanında gerçekleşen sergiye Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bayram Yiğitbaşı, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tayır, protokol ve Orhaneli halkı katıldı.

Sergide konuşma yapan Kaymakam Muhammed Furkan Tuna, “ Orhaneli Kaymakamlığı’mız ve Orhaneli Belediye Başkanlığı’mızın işbirliği ile Halk Eğitim Müdürlüğü’müzle beraber hanımların sene boyunca üretmiş olduğu el sanatları, kıyafet tasarımcılığı, rölyef ve benzeri ürünlerin burada vatandaşlarımıza sergilediğimiz güzel bir organizasyon oldu. Hanımlarımız sene boyunca hem ilçe halk Eğitim Merkezinde, hem çeşitli kurslarda güzel ürünler ürettiler. Sağ olsunlar, bir muhabbet ve kardeşlik içerisinde bu ürünleri yaptılar. Kursiyerlerimiz emeklerini sergilediler, hem de aile ekonomilerine katkıda bulunmak üzere burada sergilerken emeklerini satışa sundular” dedi.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, “ Halk Eğitim Merkezinde Eğitim gören bayan öğrencilerimizin yıl boyunca yapmış oldukları göz nuru emeklerinin sergilendiği yıl sonu sergisine katıldık. Kaymakamlığımız, Orhaneli Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’müzle beraber paydaş bir ortak çalışmayla Karagöz Piknik alanımızda sergi düzenledik. Bayanlarımızın üretmiş göz nuru ürünleri yapmış oldukları ürünler ve çalışmaları için onları kutluyor, başarılarının devamını diliyorum “ dedi.

Orhaneli Halk Eğitim Müdürü Bayram Yiğitbaşı da şunları söyledi: "2023-2024 eğitim ve öğretim yılında Orhaneli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak tüm emeklerimizi bir güne sığdırmaya çalıştık sergilemek için ama tabiî ki de bu mümkün değil. Sergileyebildiğimiz kadar alanın aldığı kadar ürünlerimizi buraya görücüye çıkardık. Yediden yetmişe beşikten mezara sloganımızla işin içine çocukları, ailelerimizi ve yetişkinlerimizi de dahil ederek bunu bir festivale, çocuk şenliğine dönüştürmeye karar verdik. Çok da güzel, katılım da çok güzel. En önemlisi çocuklar mutlu, onlar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz” dedi.

Orhaneli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında toplam 292 branşta kurs açılırken, 4097 kursiyerin eğitim gördüğü bildirildi.