Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu bugün gerçekleştirildi. Sınava yetişmeye çalışan öğrenciler kan ter içinde koşarak son saniyede kapıdan içeri girdi. Kimi anne dua okudu, kimisi de sıcakla evlatlarının sınavdan çıkmasını bekledi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Gelecekleri için sınavda ter döken çocuklarını aileler 26 derece sıcakta bekledi. Bursa Anadolu Lisesi çevresinde yoğunluk yaşanırken, 2 öğrenci 09.59’da kapıdan içeri girmeyi başardı. Kan ter içinde geleceklerini belirleyecek sınava yetişen öğrenciler, koşarak sınava gireceği sınıfa gitti. Saat 10.15’te başlayacak Alan Yeterlilik Testinde ise adaylara toplam 160 soru yöneltilecek ve 180 dakika süre tanınacak. Sınavın üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi de yine yarın saat 15.45’te başlayacak ve adaylara 80 soru için 120 dakika süre tanınacak.