

Orhaneli Belediyesi ve Halk eğitim merkezi işbirliği ile yapılacak olan çocuk şenlikleri, Orhaneli Orman Piknik Sahasınd gerçekleşecek. Çocuk şenlikleri, sihirbaz, kukla, palyaço ve Hacivat-Karagöz oyunlarının eşliğinde ’bubble show’ muhteşem gösterileriyle devam edecek.

Etkinliklerle ilgili açıklama yapan Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, "Yarın yapacağımız çocuk şenliklerimize tüm halkımız ve çocuklarımız davet ediyoruz" dedi.

Etkinlik yarın 14.00'da başlayıp 21.00'da son bulacak.