Bugün Ankara'da Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'yi ziyaret eden CHP lideri Özür Özel, İnce'ye ve Memleket Partililere kritik bir çağrıda bulundu.

"Muharrem İnce'yi baba evine davet ediyoruz"

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Özel, "Sayın Muharrem İnce'yi ve Memleket Partisi'ndeki arkadaşlarımızı 'baba evine davet' noktasında bir iki cümle kurdum. Tabii ki bundan sonraki aşama kendi takdirleri olacak. Ben bugünkü nazik kabulleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu ziyareti çok önemsiyorum"

Muharrem İnce ise açıklamasında "Bu ziyareti çok önemsiyorum. Önümüzdeki süreçte, arkadaşlarımla, yetkili kurullarımla bir toplantı yapacağım ve ve en kısa sürede sayın genel başkanı ziyaret edeceğim" ifadelerini kullandı.