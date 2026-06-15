Kullandığı araçlarla adından sıkça söz ettiren Kenan Sofuoğlu'nun 7 yaşındaki oğlu Zayn, bu kez Sakarya'da Sapanca Gölü'nde elektrikli sörf tahtasıyla yaptığı gösteriyle dikkat çekti. Helikopterin altından geçmek isterken dengesini kaybederek suya düşen Zayn'ın o anları kameraya yansıdı.

Küçük yaşına rağmen kullandığı araçlarla sık sık gündeme gelen ve motor sporlarındaki yeteneğiyle dikkat çeken Zayn Sofuoğlu, bu kez Sapanca Gölü'nde elektrikli sörf tahtasıyla su üzerinde performans sergiledi. Yaşıtları oyuncaklarla vakit geçirirken farklı araçları kullanmasıyla adından söz ettiren minik Zayn, elektrikli sörf tahtasıyla göl üzerinde gösteri yaptı. Gölde hızla ilerleyen Zayn, alçak irtifada seyreden bir helikopterin altından geçmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Kısa süreli şaşıran Zayn'ın o anları ise saniye saniye kaydedilerek sosyal medyada ilgi gördü. Zayn Sofuoğlu'nun göldeki performansı, izleyenlerden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.