Sakarya'nın Hendek ilçesinde girdiği derede akıntıya kapılan ve cansız bedenine ulaşılan 20 yaşındaki genç, son yolculuğuna uğurlandı.

Arkadaşlarıyla birlikte Hendek ilçesi Aksu Deresi mevkiine giden 20 yaşındaki Emir Temiz, serinlemek için girdiği derede akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu. Bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Sakarya Arama Kurtarma Ekibi'nin de destekleriyle Temiz'i aramak için çalışma başlatılmıştı. Yapılan arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde gencin cansız bedeni bulunarak, sudan çıkarıldı. Olay yerindeki çalışmaların ardından gencin cenazesi, hastane morguna götürüldü. Hastanedeki işlemler sonrasında ailesine teslim edilen gencin cenazesi, Büyük Camii'ne getirildi. Öğle ezanı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Temiz, Lütfiyeköşk Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında defnedildi.