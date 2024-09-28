Bu başarı, takımın tamamen kendi ürettikleri elektrik devreleri ile dikkat çekti.

Orhaniyespor Bilim Takımı, Antalya’da gerçekleştirilen Teknofest 2024 Eğitim Teknolojileri Ortaokul Kategorisinde 186.471 proje arasında Türkiye 11.si olarak büyük bir başarı elde etti. Takım, Ecenaz Kaya ve Berensu Kara’dan oluşurken, danışman öğretmenleri Levent Şanlı’nın rehberliğinde yarışmaya katıldı. Yarışmada tamamen kendi ürettikleri elektrik devreleri ile dikkat çeken takım, bu başarılarıyla göz doldurdu.

Orhaniyespor Kulüp Başkanı Tevfik Demirhan, yaptığı açıklamada, “2 sene önce aldığımız radikal kararların meyvelerini almaktan büyük gurur duyuyoruz. Satranç branşında Zeynep kızımızın Avrupa Şampiyonluğunun ardından, ülkemizin en büyük teknoloji festivalinde 186.000 proje arasında Türkiye 11.si olmak bizi çok mutlu etti. Bilim Takımı hocalarımızı ve geleceğimiz olan öğrencilerimizi tebrik ediyorum,” dedi.