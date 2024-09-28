İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet geçen hafta sonu gerçekleştirilen Kapanca Sokak Festivalinin ardından bölge sakinleriyle kahvaltıda bir araya gelerek gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi kentin en önemli tarihi noktalarından Kapanca Sokağı canlandırmak, daha fazla tanınır kılmak adına çalışmalarına devam ediyor. Geçen hafta gerçekleştirilen Kapanca Sokak Festivali çok renkli anlara sahne oldu, İzmitliler etkinliği çok sevdi. Başkan Hürriyet de başarılı program sonrasında Kapanca Sokak ve civarında ikamet eden vatandaşlarla kahvaltıda bir araya geldi.

YOĞUN KATILIM

Akçakoca Meydanındaki programda Hürriyet tüm mahalle sakinlerine festival boyunca gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür etti. Programa Hürriyet’in yanı sıra İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Erdem Arcan, SUSAKO Başkanı Naciye Özdemir, Dernekler Masası Sorumlusu Eray Bodur, Esnaf Masası Sorumlusu Murat Öztürk, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“HALKIMIZ FESTİVALE SAHİP ÇIKTI”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet programda yaptığı konuşmada, “Hepimiz için güzel bir festivali geride bıraktık. Bundan sonraki süreçte iletişimi daha da güçlendireceğiz. Bölgenin hak ettiği ve alamadığı değeri nasıl sağlamalıyız bunu konuşmak için bir aradayız. Kapanca Sokak Festivalimize katkı sunan bölge halkımıza, SUSAKO’ya, gönüllü sanatçılarımıza, katkı sunan herkese çok teşekkür ediyoruz. Halkın festivali sahiplenmesi çok değerliydi.

“BU BÖLGE ÇOK DAHA HAREKETLİ OLACAK”

Göreve geldiğimizde birçok alan belediye uhdesinde değildi. Bu yapıları geri almakla uğraştık. Sonrasında bize ait olan bütün tarihi konakları geri aldık. Geri aldığımız her yapıya bir fonksiyon yükledik. Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi yaptık, Şiir ve Edebiyat Evi yaptık. Şehri İzmit Kafe’yi halkımızın kullanabileceği bir alana çevirdik. Oyuncak Müzemizde sona geliyoruz. Orayı da açtığımızda ve diğer alanları geri aldığımızda bu bölge çok daha hareketli olacak.

“DEVAMINI GETİRMEK İSTİYORUZ”

Kentin en eski ve tarihi bölgesi burası ama İzmitliler bile bilmiyor. Bu alanı tanıtmak lazım, ruhunu ortaya koymak lazım. 2019 sonrası yaptığımız çalışmalar yavaş yavaş meyvesini veriyor. İzmit halkına çok teşekkür ediyorum. Esnafın, bölge halkının, sanatçının kazandığı bir festival yapmaya çalıştık. Bu sene ilkti ama devamını getirmek istiyoruz.

“HER DÖNEME İZ BIRAKMIŞ BU ŞEHİR”

Kentin Pişmaniye Festivalinden sonra ikinci marka festivalinin Kapanca Festivali olmasını istiyoruz. Burası aslında 12 ay boyunca gezilebilecek bir yer. Bu sokaklar süslendiğinde 12 ay işleyen sokaklardır. Bunu sağlamak için ne yapmalıyız. Önce İzmitlilerin merak edip geldiği bir alan olsun burası. Festivalimiz hayırlı uğurlu olsun. Bu kentin muhteşem bir zengin tarihi var. Her döneme iz bırakmış bu şehir.

NİKOMEDİA’DAN İZMİT’E DANS GÖSTERİSİNE DAVET ETTİ

Biz tarih kokan sokakların daha fazla konuşulması için çalışmaya devam edeceğiz. Pazar akşamı Nikomedia Festivalimizin startını vereceğiz. Üçüncü marka festivalimiz olacak. Bu kentin çocukları Sahne İzmit Ekibi muhteşem bir gösteri sunacak. Bu şehrin çocukları bu çocuklar. Nikomedia Ateşi ekibi haline geldiler. Bu gösteride tarih, sanat, tiyatro var. Nikomedia’dan İzmit’e muhteşem bir tarih yolculuğu gösteriliyor. Herkese ücretsiz gösterimiz. Tüm Kocaelili vatandaşları davet ediyoruz” dedi.