Bu kapsamda takım, öğrenci velilerini bilgilendirmek amacıyla bir “Veli Bilgilendirme Toplantısı” düzenledi.

Toplantı, Orhaniyespor Kulübünde gerçekleştirildi. Katılımcı velilere, robot takımının çalışma prensipleri, yıl boyunca gerçekleştirilecek yarışmalar, eğitim içerikleri, teknik ve sosyal gelişim fırsatları hakkında kapsamlı bilgiler sunuldu.

Takım mentörleri ve eğitmenleri, robotik kodlama, mekanik tasarım, proje yönetimi ve takım çalışması gibi konulara değinerek öğrencilerin sadece teknik değil aynı zamanda liderlik ve iletişim becerileri kazandıklarını vurguladı. Ayrıca, FIRST Robotics Competition, FIRST Tech Challenge gibi uluslararası yarışmalara katılım süreci de detaylı bir şekilde aktarıldı.

Toplantıda söz alan takım koordinatörü Levent ŞANLI, “Gençlerimizin potansiyelini ortaya çıkarmak, onları geleceğe hazırlamak için bu projeye büyük önem veriyoruz. Velilerimizin desteği, başarının en önemli yapı taşlarından biri” Bu yıl eğitim kadromuzu daha da güçlendirdik. Levent Şanlı, Musa Selman Kunduracı, Fatma Şanlı'dan oluşan kadromuza Musa Damar ve Furkan Çelik hocalarımızda dahil oldu. Böylesine önemli isimlerin yer aldığı eğitim kadromuz ile İnegölümüzün çocuklarının teknolojiyle, bilimle yoğumaya bıkmadan usanmadan devam edeceğiz." dedi.

Veliler ise toplantı sonunda hem bilgilendirici hem de motive edici bir sunumla karşılaştıklarını ifade ederek, çocuklarının böyle bir takımda yer almasından duydukları gururu dile getirdiler.

Orhaniyespor Robot Takımı, geleceğin mühendislerini, yazılımcılarını ve liderlerini yetiştirmeye devam ederken, teknolojiyi seven tüm gençleri takıma katılmaya davet ediyor.