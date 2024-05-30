31 Mayıs - 8 Haziran tarihleri arasında İrlanda'da gerçekleşecek olan Avrupa Okullar Satranç Şampiyonasında Milli Takımımızı temsil edecek Orhaniyespor Satranç sporcusu Zeynep Sönmez'i yönetim kurulu ve Konsey Orhaniye taraftar grubu İrlanda'ya uğurladı. 8 Haziran a kadar devam edecek turnuvada Zeynep Sönmez Avrupa Şampiyonluğu için mücadele edecek. Kulüp başkanı Tevfik Demirhan: " Bu gurur tüm Orhaniyelilerin. Geçen sene faaliyete geçirdiğimiz Satranç branşımızda yaptığımız yatırımların karşılığını almak bize gurur veriyor. Kızımız Zeynep Sönmez'e milli forma altında başarılar diliyoruz. Avrupa Şampiyonu olarak yurda döneceğine inancımız tam." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi