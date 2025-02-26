Alımlar, sözleşmeli, daimi işçi ve mevsimlik işçi pozisyonlarında olacak. Başvurular, www.ogm.gov.tr adresi üzerinden alınacak.
Alım yapılacak pozisyonlar arasında orman işçisi, mühendis, iş makinesi operatörü, uçuş teknisyeni, pilot, dozer operatörü ve İHA teknik personeli yer alıyor. OGM, alım yapılacak bazı pozisyonlarda şu kadroları belirledi: 4.500 mevsimlik işçi destek personeli, 3.477 orman işçisi, 3.105 daimi işçi, 812 araç operatörü (dozer, greyder, ekskavatör), 160 İHA teknik personeli ve pilot, 75 mühendis ve uçuş teknisyeni.
Başvuruların başladığı ve detaylı bilgilere OGM'nin resmi internet sitesinden ulaşılabileceği bildirildi.
Kaynak: BÜLTEN