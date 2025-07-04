Yerlikaya, 6 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandığını, 13 kişinin ifadesine başvurulduğunu ve 15 kişinin adli işlemlerinin devam ettiğini belirtti. Vatandaşlara yaz aylarında daha dikkatli olunması çağrısında bulundu.

İzmir Aliağa Bozköy Mahallesi’nde 26 Haziran’da çıkan ve aynı gün söndürülen yangının bahçe temizliği sırasında yakılan ateşten çıktığı tespit edildi. Gözaltına alınan 6 kişiden M.E. tutuklandı. Diğer 5 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Sakarya Taraklı Hacıyakup Mahallesi’nde 27 Haziran’da başlayan ve 2 gün süren yangının tarla sürme faaliyeti sırasında çıktığı belirlendi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. İkisi adli kontrolle, biri ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İzmir Bornova Yakaköy Mahallesi’nde 27 Haziran’da çıkan ve aynı gün söndürülen yangının kaynak ve spiral makinesi ile yapılan çalışmalar sırasında çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı saptandı. 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 3 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

İzmir Buca Zafer Mahallesi’nde 3 Temmuz’da çıkan ve aynı gün söndürülen yangın da kaynak makinesi kıvılcımı nedeniyle başladı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Adli işlemleri sürüyor.

Manisa Akhisar Musaca Mahallesi’nde 28 Haziran’da başlayan ve halen süren yangının arı kovanı temizliği amacıyla yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması sonucu çıktığı belirlendi. 1 kişi tutuklandı.

Balıkesir Havran Halıca Mahallesi’nde 28 Haziran’da başlayıp 29 Haziran’da söndürülen yangının kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı anlaşıldı. 1 kişi ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

Balıkesir Bigadiç Çamköy Mahallesi’nde 26 Haziran’da başlayan ve aynı gün söndürülen yangının tarladan ormanlık alana sıçraması sonucu çıktığı tespit edildi. 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Balıkesir Altıeylül Gökçeören Mahallesi’nde 1 Temmuz’da çıkan ve aynı gün söndürülen yangının biçerdöver kıvılcımı nedeniyle başladığı belirlendi. 1 kişi tutuklandı.

Kütahya Gediz Yenikent beldesinde 1 Temmuz’da başlayan ve 2 Temmuz’da söndürülen yangının biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı tespit edildi. 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.