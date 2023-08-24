Bursaspor, TFF 2. Lig takımlarından biri olarak altyapısından yetişen genç yetenekler olan Baran Karagöz, Enes Gökhan ve Kerem Matışlı ile profesyonel sözleşmeler imzaladığını duyurdu. Kulüp yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kulübün bünyesinde yetişen geleceğin umut veren futbolcuları Baran Karagöz, Enes Gökhan ve Kerem Matışlı'nın artık profesyonel sözleşmeleriyle Bursaspor ailesinin bir parçası olduğu belirtildi. Kulüp sözcüsü, genç oyuncuların yeteneklerine ve potansiyellerine olan inançlarını vurgulayarak, yeni dönemde yeşil-beyazlı formayla sahada başarılı performanslar sergileyeceklerine inandıklarını ifade etti. Kulüp, genç yeteneklerin profesyonel kariyerlerine adım atmalarını desteklemekten mutluluk duyduklarını ve onların kulüp arması altında nice başarılara imza atmalarını dilediklerini kamuoyuna duyurdu.