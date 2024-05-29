Yaklaşan yaz döneminde artış gösterme ihtimali yüksek olan orman yangınlarının önlenmesinde bilinçlendirmeyi arttırmak ve orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan gönüllüler yetiştirmek için harekete geçen Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa’da 720 öğretmene eğitim verdi. Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Mudanya, Kestel ve Gürsu ilçelerinde bulunan her bir okuldan bir öğretmene orman yangınlarıyla mücadele yöntemleri anlatıldı. Eğitim alan öğretmenler, okullarındaki diğer öğretmenlere edindikleri bilgileri aktaracak ve eş zamanlı olarak Bursa’daki her öğrenciye orman yangınları konusunda farkındalık kazandırılacak.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda gerçekleştirilen ‘Orman Yangınlarıyla Mücadele Yöntemleri’ programında konuşan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Ağaç tohumunun fidana dönüşmesi, o fidanların ormana dönüşmesi çok büyük bir emeğin ve gayretin neticesinde ortaya çıkıyor. Tabii bu kadar emek, zahmet ve uzun yıllar alan çalışmalar neticesinde oluşturulan ormanlarımızın maalesef birçok hasmı da var. Orman yangınlarının temel sebeplerine baktığımız zaman yüzde 90’ının insan kaynaklı olduğunu görüyoruz. Sadece yüzde 10’luk kısmı doğal olarak gerçekleşiyor. Yani toplum olarak daha hassas davranırsak, bu orman yangınlarının çıkmasını önleyebiliriz” dedi.

İlkokulda verilen eğitimin önemine değinen Karacabey, “Eğer biz çocuklarımıza orman yangınlarıyla ilgili bilinci aşılayabilirsek, eminim ki geleceğimiz bugünümüzden daha iyi olacak. Bu maksatla öğretmenlerimizle bir araya gelip bu eğitimi düzenleyen herkese teşekkür ediyorum. Bu salondaki öğretmenler alacakları eğitimle, 42 bin öğretmene ulaşacak. 42 bin öğretmenimiz ise, 750 bin öğrenciye ulaşacak. Eğer bu bilinç Bursa’da yayılırsa, öğrencilerde en az 3 kişiye öğrendiği bilgiyi aktarırsa, yaklaşık 2 milyon kişi orman yangınlarıyla ilgili bilinçlenmiş olacak. Bundan daha hızlı bir hiçbir iletişim aracıyla insana ulaşmanız mümkün değil” diye konuştu.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ise, “Doğal kaynaklarımızın hızla tükendiği bu dönemde hepimiz sorumlu davranmaya mecburuz. Ormanlarımız hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Maalesef koruyamadığımız zaman elimizden kayıp gidiyor. Orman yangınları, küresel ısınma ve insan etkisiyle dünyamız alarm veriyor. Bu olumsuzluklara rağmen Türkiye’nin aldığı tedbirler ile milletimizin göstereceği hassasiyetle gelecek nesillere daha temiz ve daha yaşanabilir bir ülke bırakmak mecburiyetindeyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği, milli ağaçlandırma seferberliği çerçevesinde son 20 yılda 3 milyon hektar yeni orman alanı oluşturuldu. Türkiye, Avrupa’da en çok ağaçlandırma yapan ülke olmuştur” şeklinde konuştu.



Açılış konuşmalarının ardından salonu dolduran öğretmenlere, okullarında verecekleri eğitimlerle ilgili konular aktarıldı.