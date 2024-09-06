Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan Orta Vadeli Programı (OVP) değerlendiren Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, programın dengeli büyüme stratejisiyle ekonomiye güven aşıladığını vurguladı.

2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’ın önemine dikkat çeken Çevikel, OVP'nin Türkiye'nin ekonomik yapısını güçlendirmeye yönelik kritik adımlar içerdiğini belirtti. Çevikel, "Ekonomik öngörülebilirlik iş dünyası için büyük bir önem taşıyor. OVP'nin enflasyonu kademeli olarak tek haneli seviyelere düşürmeyi ve istihdam artışını hedeflemesi, ekonomiye olan güveni artıracaktır" dedi.

Çevikel, Orta Vadeli Program'ın gelecek üç yıl boyunca ekonomik hedefleri netleştirme ve bu doğrultuda stratejik adımlar atma konusunda önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Türk lirasına olan güvenin güçlenmesi ve cari açığın azaltılması yönündeki hedeflerle Türkiye ekonomisinin makroekonomik istikrarını pekiştireceğini vurgulayan Çevikel, "Yeni dönemde OVP'nin bu hedefleri destekleyecek yapısal reformları içermesi, üretim, ihracat ve istihdam artışı açısından kritik önem taşıyor" şeklinde konuştu.

İhracata dayalı büyüme modelinin desteklenmesi ve dış ticarette toparlanma beklentisinin iş dünyası için büyük fırsatlar sunduğunu belirten Çevikel, "OVP’nin dengeli büyüme stratejisi, ekonomik büyümeyi eşit fırsatlar sunacak şekilde yaygınlaştıracak ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecektir. İş dünyası olarak ülkemizin ekonomik kapasitesini üst seviyelere taşımak için hep birlikte hareket etmemiz gerekli" şeklinde sözlerini tamamladı.