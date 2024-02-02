İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın her hafta Cuma sabahı farklı bir camide düzenlenen ‘Bereket Sofrası’ halk günleri buluşmalarının bu haftaki durağı Orhaniye Mahallesi Varışlısoy Cami oldu.

Birlik ve beraberliğin artması ve vatandaşlar ile kucaklaşma adına düzenlenen Bereket Sofrası buluşmasında vatandaşlar istek, şikayet ve dileklerini Başkan Taban ve ilgili yöneticilere iletme fırsatı buldu. Kılınan sabah namazının ardından mahalle sakinleri ve cami cemaatiyle simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapılırken, aynı zamanda mahallenin ve bölgenin sorunları dinlenerek birlikte ortak çözümler üretiliyor.



Belediye Başkanı Alper Taban ile beraberindeki Başkan Yardımcıları, AK Parti yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşen Bereket Sofrası etkinliğinde, sabah namazının kılınmasının ardından caminin avlusunda bulunan çay ocağında cemaatle birlikte kahvaltı sofrasına geçildi. Kahvaltı sonrası vatandaşlara hitaben konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bizler her Cuma sabahı farklı bir mahallemizde, camimizde hem sabah buluşmalarını gerçekleştiriyoruz hem namazlarımızı eda ediyoruz hem de cemaatimizin bizlere iletmek istedikleri varsa dinliyoruz” dedi.

Bereket sofralarının asıl amacı birlik ve beraberliğin artmasını sağlamak olduğunu söyleyen Başkan Alper Taban, ‘’Bu buluşmalarda amacımız birlik ve beraberliğimizi arttırmak, talepleri sizden dinlemek. Hepimizin ortak noktası İnegöl. Mahallelerimizde yaptığımız çalışmalar var. Eksik kaldığımız noktalarda da sizler bize bildirimde bulunarak tamamlanması noktasında yardımcı oluyorsunuz. Allah her birinizden razı olsun. Yine süreç içerisinde güzel çalışmaları şehrimize el birliğiyle kazandıracağız” dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Taban mahalle sakinlerine de söz verdi. Vatandaşların İnegöl ve yaşadıkları mahalle özelinde sorunları dinlenirken, talep ve ihtiyaçlar üzerine istişareler de yapıldı.