Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı; 3 kişi yaralandı.

Kaza Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde meydana geldi.

İzzet G.(29) yönetimindeki 10 AHM 50 plakalı otomobil, Sürücü Kevser B. Yönetimindeki 16 AFR 556 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu sürücüler ile yolcu Ümmühan Ş.(25) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.