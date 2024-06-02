Osmaneli Belediye Başkanlığı tarafından köylerden toplanan sokak köpekleri rehabilitasyon merkezinde kısırlaştırılıyor.

Osmaneli Belediye Başkanlığı, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Bilecik Valiliği arasında yapılan protokol gereği Özel İdare mücavir alanı içerisinde kısırlaştırma işlemleri devam ediyor. Osmaneli Belediyes,, Söğüt, Gölpazarı, Yenipazar ile İnhisar ilçelerinin köylerinden toplanan sokak köpekleri rehabilitasyon merkezinde kısırlaştırdıklarını bildirdi.