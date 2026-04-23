Bilecik'in Osmaneli ilçesine ait coğrafi işaretli ürünler YÖREX 2026 Antalya Fuarı'nda sergileniyor.

Osmaneli Kaymakamlığı ve Osmaneli Belediyesi yönetiminde faaliyet gösteren Osmaneli Yerel Eylem Grubu Derneği, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen 'IPARD III Programı - LEADER Yaklaşımı' kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. 2026 yılı uygulama planı düzenlenen fuarda ilçeye ait ürünler sergileniyor. Antalya'da gerçekleştirilen fuarda Bilecik'i temsil eden tek stant olan Osmaneli standında, coğrafi işaret tescilli Osmaneli ayva lokumu, Osmaneli karpuzu, Lefke bezi ve Lefke taşı tanıtılarak ziyaretçilere bilgilendirme yapılıyor. Fuar süresince stant, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Antalya Başkonsolosu ve çeşitli protokol üyeleri tarafından ziyaret edildi

Öte yandan fuar kapsamında gerçekleştirilen işletmeler arası (B2B) görüşmelerde önemli iş birliklerine imza atıldı. Yapılan görüşmeler sonucunda büyük market zincirleri ile coğrafi işaretli ayva lokumu ve nar lokumu ürünlerinin alımı konusunda görüşmelerin sürdüğü bildirildi.